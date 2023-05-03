شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى لـ"الحوار الوطنى": الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير وإعزاز، للمجتمعين فى جلسات الحوار الوطني.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، إنه علو مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطنى، فقد تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" مشددًا على أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها من الجمع الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكبى جرائم التحرش الجنسى والتنمر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.

وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

الحكومة: منح المرأة العاملة الكافلة طفلا أقل من 6 أشهر إجازة الأم الطبيعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

أحمد الطاهرى يعلن انطلاق "إكسترا لايف" أحدث إصدارات الشركة المتحدة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق قناة "إكسترا لايف"، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.

وكتب الطاهري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "على بركة الله تنطلق قناة إكسترا لايف، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة، ومهمتها نقل رصد ومتابعة كل مجريات الحوار الوطني وما يضمه من محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ليكون المطروح على مائدة النقاش 113 قضية يشكل جرأة مواجهتها والسعي لإصلاحها بإرادة إصلاحية حقيقية المسار الحقيقي للجمهورية الثانية".

واصل: "ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الحدث الفريد من نوعه فى التاريخ السياسي المصري، فهو ليس حوارًا لحظيًا، أو لقاء لبحث أزمة أو قضية، ولكنه إعادة ترتيب أولويات وطن، ومن هذا السياق تأتي الأهمية الكبرى لمبادرة الرئيس بالدعوة للحوار الوطني تحت شعار الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية".

تردد قناة إكسترا لايف eXtra Live HD & SD

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ارتفاع درجات الحرارة غدا بجميع الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

وزير التعليم: قبول الطلاب المصريين الدارسين فى السودان بالمدارس المصرية

عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات تليفزيونية، حول ما يتم من جهود فى إطار تعامل الوزارتين مع الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة.

وأشار الدكتور رضا حجازى فى مستهل حديثه إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم من متابعة لملف الطلاب المصريين الدارسين فى جمهورية السودان الشقيقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان، موضحاً أنه فور وقوع الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية فى السودان إلى أجل غير مسمي، حتى استقرار الأوضاع، كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة فى مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم. ودعا الوزير الطلاب إلى سرعة التواصل مع الإدارة العامة للامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ضياء رشوان: رفع توصيات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية.. ولن نعقد جلسة واحدة سرية

تحدث الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن أسباب تأخر الحوار الوطني، قائلا: "استغرق الحوار عاما كاملا ولكن هذا العام لم يضع سدى، نحن استغرقنا عاما في حوار يفتح أبوابا كان بعضها مغلق تماما، وجسور كان بعضها مقطع تماما، وقنوات كانت مسدودة للغاية، عام من الحوار عقدت فيه مئات لجلسات، خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لن نستطيع أن تقوم بدون أن تكون هناك جلسات، هذا العام لم يضع هباءً ونحن على أعتاب جلسات الحوار وسيتجلى فيه الصراحة، وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيه مخرجات تشريعية".

أضاف ضياء رشوان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "جلسات الحوار الوطني سترفع إلى السيد الرئيس والذي سيشرفنا في الجلسات النهائية بالحضور، وقد وضع مجلس أمناء الحوار على عاتقه على أن كل جلسات الحوار علنية ولن توجد جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو للحضور، ونحن لا يمكن أن نجري حوار في السر أو نخفيه على الشعب المصري".

وزير المالية: تكليف رئاسى بمد التأمين الصحى الشامل لكل المصريين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية، أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛ حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها، موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل ٤ سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.

الحكومة: 5500 جنيه سعر الضمان لتوريد قنطار القطن طويل التيلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان. وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

رئيس الوزراء: مؤتمر صحفى عالمى خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشادة بالقرارات المهمة التي أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال، لصالح عمال مصر، الذين يقع على عاتقهم مسئولية بناء الوطن، موجهاً التهنئة بهذه المناسبة لجموع عمال مصر الشرفاء. كما أعرب مدبولى عن التقدير لما يبذله العمال من جهود لرفعة الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج المُثمرة لمباحثات القمة المصرية ـ اليابانية، التي عقدت بالقاهرة، وجمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالسيد/ فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، والتي شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجاً لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي اصطحب خلالها نظيره الياباني، للمتحف المصري الكبير، وشهدت جولة في المشروع الذي يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، لافتاً إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب عن تطلعه لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر المتاحف في العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

الصحة: زيادة مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ319 مركزًا على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة».



وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء الفحص الطبي لـ 194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ800 ألف طن حتى الآن

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 800 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى حتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة والقاهرة تصل 34 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد متوقع أن يستمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يكون ذروة هذا الارتفاع غدا الخميس 4 مايو، حيث تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة، و شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة.

البنك المركزى: ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 599.1 مليون دولار خلال 3 أشهر

قال تقرير للبنك المركزي المصري إت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.