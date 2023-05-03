شكرا لقرائتكم خبر عن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.. رسائل الرئيس السيسى بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشعب المصرى كله والمجتمعين بالحوار الوطنى بتحية تقدير وإعزاز، قائلا: "نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم". ويستعرض ”الخليج 365” خلال الإنفوجراف التالى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى...

الرئيس السيسي - أتطلع إلى المشاركة بنفسى فى مراحل الحوار الوطنى النهائية - دعوتى للحوار الوطنى تأتى من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تملتك مقومات التقدم فى كل المجالات - أتطلع لأن يكون الحوار الوطنى شاملا وفاعلا وحيويا - تابعت عن كثب الإجراءات التحضيرية للحوار الوطنى - أؤكد أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية - مصر تمتلك من كفاءات ما يجعلها بمقدمة الأمم - الحوار الوطنى يحقق نتائج ملموسة تجاه كل القضايا - تحية لكل المشاركين فى الحوار الوطنى وأدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات - الرئيس يدعو المجتمعين بالحوار الوطنى لاقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها

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