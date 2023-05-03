شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: الرئيس السيسي أول من أثار تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، كلمته بالجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، وقال: "نجح العهد ورئيسه في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه، كما نجح العهد كذلك في طرح تجديد التفكير الديني ليعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها وبعيدا عن التطرف ودمويته وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال والذي يتم في المملكة العربية السعودية حاليا".

أكد عمرو موسى، أن هناك مبادرة هامة قدمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ 3 أشهر، بعد لقائه مع بابا الفاتيكان، لبناء تفاهم على المستوى العالمي، وتقدم شيخ الأزهر بمبادرة قال فيها: "إن الوقت حان لحوار سني شيعي، تحت عباءة الأزهر حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن ولا تزال".

أضاف عمرو موسى، في كلمته بالجلسة الافتتاحية: "إذا نحن أمام مبادرتين هامتين رئيسيتين، تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية، ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا، لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء عليه، فالأمور تتحرك سواء هنا أو هناك".

وأكمل: "أعلت الدولة قيم المواطنة، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر كما نص الدستور وهذا تقدم عظيم لا شك فيه، وأود أن أشير إلى تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإلى إليها، مع الحفاظ على طابعها الخاص وعلى أماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى، ومسار السيدة مريم ووليدها المسيح عليها السلام في زيارتها لمصر ثم في عودتها إلى فلسطين، وتم إعطاء الفرصة للمجددين في مجالات عدة أشر فيها هنا إلى مجال التعليم، وهو نهج مهم أن تعطى الفرصة للمبادرين والمفكرين ليطرحوا وربما لينفذوا خططا تعالج مشاكل أساسية في مصر، وأقول هذا نهج مهم بصرف النظر عن نتائجه المؤقتة أو الأولية".