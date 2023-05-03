شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الموضوعات على طاولة النقاش بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مرحلة تتطلب مناقشة عشرات القضايا، التى تهم الوطن والمواطن فى ظل أزمات دولية متلاحقة تداعياتها سلبية على دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، جاء على رأس محاور الحوار الوطنى، المحور الاقتصادى الذى يضم 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التى تشغل المواطن. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز الموضوعات على طاولة النقاش بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى..



مؤشرات وأوضاع الدين العام إجراءات سريعة لمعالجة التضخم وغلاء الأسعار عجز الموازنة الإصلاح الضريبى الشامل إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى الحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي سياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات برامج الحماية الاجتماعية ملف ملكية وإدارة أصول الدولة دور الدولة فى دعم الزراعة والائتمان والديون صلاح قطاع التعاونيات الزراعية تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة «مطارات وفندقة ونقل» وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية مناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة

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