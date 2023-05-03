شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى ثبات موقف مصر الرافض للتدخل بشئون الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف المصرى من الأزمات القائمة بالمنطقة، وأن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شؤون الدول" - أن ذلك جاء خلال حوار صحفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر، خلال الفترة من 29 أبريل الماضي إلى الأول من مايو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية والتنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليا، وعلى رأسها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.