شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: بدء استقبال المتقدمين لشغل مهنة تربى ومساعد تربى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة فى بيان لها أن على جميع المتقدمين لشغل مهنة تربى أو مساعد تربى والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 2022/6/15 وحتى 2022/6/30 وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، الحضور بمقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن مقره بسوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بطريق الواحات 6 أكتوبر بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك طبقا للكشوف المعلنة فى مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات المنوه عنه .

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة فتحت باب التقدم لمسابقة شغل مهنة تربى ومساعد تربى وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، محددة الشروط التالية:

1- أن يكون المتقد مصرى الجنسية.

2- للقاطنين في محافظة الجيزة.

3- إجادة القراءة والكتابة.

4- أن يكون المتقدم بالغا سن الرشد.

5- إلمام المتقدم بالأحكام الدينية.

6- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبه جناية او جريمة مخله بالشرف.

7- أن يتم إثبات لياقة المتقدم الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

ودعت المحافظة كل من يرغب في التقدم لشغل الوظائف، التقدم بالأوراق التالية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفي حاله اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.