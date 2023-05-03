شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب التربية الفنية جامعة حلوان يشاركون فى مشروع للتربية المتحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان لمشاركتهم القوية مع جامعة كونكورديا بكندا فى مشروع تعاون للتربية المتحفية، فى سابقة هي الأولى من نوعها .

أوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الطلاب قد شاركوا فى العديد من اللقاءات الافتراضية على زووم وتيمز، بهدف إنتاج محتوى صوتى لبعض معروضات المتحف المختار، كما قامت جامعة كونكورديا بتصميم وتنفيذ كتالوج للطلاب المشاركين فى شكل مميز ويدعو للفخر.

وقد تم نشر المحتوى الصوتي الذي قام به الطلاب مع طلاب جامعة كونكورديا وتداوله على موقع المتحف حيث أن المحتوى الصوتى يشرح بأسلوب نقدي فني الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف، ويشمل مشاركة تجارب الطلاب وآرائهم ووجهات نظرهم حول أعمال مختارة من المعرض من مجموعة بيير هوبر، التى أقيمت فى مامبو من سبتمبر 2022 حتى فبراير 2023، ممايبرز التعاون بين ثلاث مؤسسات من جميع أنحاء العالم - جامعة كونكورديا في كندا ، وجامعة حلوان فى مصر، ومتحف بوغوتا للفن الحديث فى كولومبيا.

وقد جمع المشروع بين طلاب البكالوريوس فى التربية الفنية من جامعة حلوان وطلاب الدراسات العليا فى مجال الفنون من جامعة كونكورديا ، مما عزز حوارًا عالميًا حول الفن والمتاحف والتعليم، محققاً تحديات التواصل بين الثقافات الأفكار والمقاربات الجديدة والمثيرة التى انبثقت عن هذا التعاون ، والتى سوف تجعلنا نتعمق فى عالم التعليم الفنى الغنى والمتنوع من منظور عالمى.

وجاء ذلك بعد موافقة الجامعة على بروتوكول التعاون بمساعدة الدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن المنظمين للمشروع هم:

Professor. Anita Sinner, department of Art education of Concordia University

الدكتورة سامية الشيخ أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والطلاب المشاركين في المشروع من كلية التربية الفنية هم : أحمد علاء لطفي، حبيبة أيمن، فريده عماد الدين رقيبه، ايه فايز، حبيبة حسين، جاكلين مايكل موريس، احمد نصر، نغم مصطفى السيد، لبنى عبد المجيد خفاجي، هدوه هشام عبد اللطيف، تسنيم اشرف، نور اشرف نصر، روان اسامه السيد، روان زياد أحمد، رويدا اسامه السيد، روشير روماني بشاي ، سارة سامح فايز، اسامه محمد الشناف، سحر مصطفى فتحي ثابت.

وأسماء المشاركين من جامعة كونكورديا هم:

Elly Yazdanpanah

Natalie Pavlik

Aislinn Leggett

Amy Audet-Arcand

Azza Hussein

Melissa Granovsky

Kaida Kobylka

Kitty Walker

Mackenzie Hill

Nancy El-Jabi

Sarah Pearson

Sharmistha Kar