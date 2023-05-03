شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الثالثة لمحطة "الضبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل اليوم عملية صب "أول خرسانة" في البلاطة الخرسانية للمجموعة الثالثة لمحطة الضبعة للطاقة النووية، مما يعد إعلان إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الطاقة النووية دخلت مرحلة البناء الرئيسية.

وجاءت مراسم صب الخرسانة الأولى بعد إصدار تصريح إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الضبعة النووية من قبل الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية في 29 من شهر مارس 2023.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن مراسم اليوم تعكس الإنجازات الناتجة عن الجهود المشتركة والمتواصلة لفرق العمل، حيث تم تنفيذ العديد من المراحل الرئيسية للمشروع في العام الماضي، بما في ذلك أول صب الخرسانة للمجموعتين الأولى والثانية وتسليم المصيدة الأساسية للمجموعة الأولى.

و أشار الوكيل إلى أن المشروع يسير وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها ونحن هنا لنشهد أول صب الخرسانة للمجموعة الثالثة بفضل تفاني الفرق التي عملت من أجل هذا الهدف المشترك. نحن على ثقة من أنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة بهدف تسليم أول محطة للطاقة النووية في مصر بنجاح".

الجدير بالذكر أن محطة "الضبعة" النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط بمحافظة مطروح، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. مع الاشارة إلى أن محطة الطاقة النووية سوف تتكون من 4 مجموعات باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها مع مفاعلات من نوع VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي) من الجيل الثالث +. علماً أن هذه هي تقنية من الجيل الحديث لها مرجعيتها وتعمل بالفعل بشكل فعال وناجح. مع التنويه بأنه هناك أربع مجموعات تعمل في روسيا مع مفاعلات من هذا الجيل: مفاعلان في محطتي الطاقة النووية نوفوفورونيج ولينينغراد. أما خارج روسيا ففي شهر نوفمبر 2020، تم تشغيل مجموعة واحدة مع مفاعل VVER-1200 في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.

يتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة فحسب، بل سيقوم أيضًا بتزويد الوقود النووي الروسي لكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الكادر وتوفير الدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من عمل المحطة.

وفي إطار اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وحاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.