شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تُصدر أخر دفعة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين من خريجى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن صدور الدفعة الثالثة عشر والأخيرة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين للتسجيل بالنقابة العامة من دفعة 2021 على أن يتم إستلام التراخيص حتى يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، مشيرة إلى أنه على من لم يجد إسمه في كل الدفعات السابقة التوجه إلى مقر النقابة لمعرفة موقف الملف الخاص به .

وأوضحت النقابة، أنه يتم استلام تراخيص مزاولة المهنة بأصل كعب إستمارة التقديم + البطاقة الشخصية للطبيب ، لافته إلى أن مواعيد العمل بالنقابة من يوم الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا الى الساعة 3 عصراً .

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي دفعة 2021 وحضر ممثلا عنهم، الدكتورة بثينة محمود، الدكتورة رنا أحمد عبد الكريم، الدكتور محمود عاطف، الدكتور عمر ياسر ، الدكتور إبراهيم الجعفري، والدكتور لؤي الدين أحمد، وأوضحت أنه بعد مناقشات وطرح تساؤلات خريجي 2021 بخصوص التكليف، فإنه تم التأكيد على وجود تكليف لكل أطباء دفعة 2021 طبقا لقرار مجلس الوزراء، وأنه لا صحة لما يقال عن دمج تكليف دفعة 21 و22، وأكدت أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة واللجنة ‏العليا للتكليف للتنسيق بشأن إجراءات التكليف والإعلان عنه وقت الانتهاء من الإجراءات التي تسير بصورة طبيعية حتى الآن.