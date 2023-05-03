شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عودة مستحقات 7 عمال مصريين بالسعودية.. وحملة للتوعية بالحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 7 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 123 ألفًا و737 ريال سعودى بما يعادل مليون وتسعة آلاف و455 جنيهًا، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة، ياتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه المكتب نجح فى الحصول على مستحقات كلا من العامل المتوفى أحمد. ا.س.د والتى بلغت 29301 ريال، ومجدى.ع.ع أ، بإجمالى مبلغ 5300 ريال، ومحمد س.ش. ع، بإجمالى 17371 ريالا، والعامل صلاح محمد سليمان طه حيث بلغت 1800 ريال، وجمال ا. ا. ق، بإجمالى 19923 ريالا، والعامل قاسم م.ط. ع والذى بلغت مستحقاته 29861 ريالا، والعامل محمد ا. ح. ع، بإجمالى 18681 ريالا، وأحمد م. م. ا. ح. بمبلغ 1500 ريال، كما تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية العامة المصرية فى الرياض، فضلًا عن إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالى أن المكتب قام بالتنسيق مع القنصلية على عمل حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعريف العاملين المصريين بجميع الخدمات التى يقدمها مكتب التمثيل العمالى بالرياض وبيانات التواصل مع أعضاء المكتب لتقديم الاستشارات العمالية وحل القضايا العمالية، كما سيتم توعية العاملين المصريين بجميع الخدمات التى تقدمها القنصلية المصرية بالرياض، وتضمين الدراسة جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق عقد العمل قبل سفر العامل والتأكد من صحة من خلال وزارة القوى العاملة ومكتب التمثيل بالرياض وبعض التوجيهات العامة لراغبى السفر إلى المملكة حتى لا يقعوا فريسة لبعض مكاتب إلحاق العمالة التى تتعامل بتأشيرة عمل وهمية دون وجود لفرصة عمل حقيقية ووسطاء السفر غير الرسميين.