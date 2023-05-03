شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. تعليم الجيزة تحدد محظورات الطلاب فى امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية توجيهات المديرية بشأن امتحانات نهاية العام والمحظورات التي يجب على الطالب تجنبها حتى لا يضر ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.

-إعلان الجدول في مكان ظاهر بمقار اللجان.

-مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء فقط في الإجابة.

-على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يقوم بتدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها.

-على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطبع حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

-عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

-عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

-عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

-إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

-عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

-عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

-في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم 313/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

-عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

-يتم تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

-مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من صلاحيتها.

-منع التدخين نهائيا داخل مقار اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

-متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

-التنبيه على المقدرين الدقة والسرعة في التصحيح.

-لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أي جهة خارجية أية تصريحات أو أرقام أو نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

-عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

-عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

-يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

-فى حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.