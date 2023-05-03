شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة توجه طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول الاختبارات.

ونبه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديرى المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل (6 مراسلات)، حيث أنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم لاستمارات التقدم لأداء الامتحان.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المفترض أن يتم تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لحرصنا على مصلحة الطلاب سُمح لهم بدخول امتحانات الترم الأول دون أن يحرروا الاستمارة حتى الانتهاء من تحريرها، مشيرا أنه حتى الآن لم يحرر الكثيرين منهم الاستمارة.

وأكد ضرورة تحرير الطلاب لاستمارة الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى يتم رفع أرقام جلوسهم على قاعدة الوزارة واستخراج نتائج لهم، لذلك وجب التنبيه على المدارس بإرسال إنذار على 6 مراسلات لتحرير الاستمارات.