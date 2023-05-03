شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يكشف خطوات العلاج من تعاطى المخدرات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصدوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفى سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية العلاج من مرض الإدمان في نقاط محددة.

1- يتصل المريض أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، و تسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج

3- تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وفى سرية تامة.

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

5- تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

6- يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجى تابع أو شريك مع صندوق مكافحة الإدمان له .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من 2023 " 2023 لـ42 ألفا و638 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 3697 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.21 %، بينما بلغت نسبة الإناث 3.80 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى.