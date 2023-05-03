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اعرف إجراءات تجديد تراخيص التريلات داخل وحدات المرور

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القاهرة - سامية سيد - يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.

 

- تقديم شهادة براءة الذمة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.

 

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

 

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.

 

- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.

 

- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

 

- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

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MO Nasa

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