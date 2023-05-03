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80% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة.

وأيد 80% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة، بينما عارض 20% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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