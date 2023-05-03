شكرا لقرائتكم خبر عن احذر 4 محظورات خلال زيارتك لمحمية وادى الريان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بحيرة قارون والشلالات فى محافظة الفيوم، مقصد لأهالينا في شمال الصعيد والقاهرة، وخاصة فى الإجازات والأعياد، وخلال الزيارة لابد من اتباع التعليمات داخل المحميات لتوفير كافة سبل الأمان.

فى هذا التقرير يرصد الخبير البيئى الدكتور عمرو هيبة بعض المحاذير التى حددتها تعليمات وزارة البيئة داخل محمية وادى الريان، منها ممنوع السباحة فى بحيرات وادي الريان، حيث إنها بحيرات صناعية عميقه خطرة غير متدرجة، يصل عمقها إلى 35 مترا، بالإضافة إلى أنه محظور القفز من الشلالات في وادي الريان، فهى للمشاهدة والتصوير فقط.

وأضاف أبو هيبة لـ"الخليج 365"، أن من المحظورات أيضا خلال زيارة جبل المدورة الشاهد علي عصور جيولوجية، أنه على الزائر أن يحسب خطواته أثناء زيارته، ويحترس ويحاول تتجنب التيه في الصحراء، والتزحلق علي الرمال قيمة مضافة للرحلة لكن يكون بحذر، مؤكدا أنه تضم محمية وادى الريان أكثر من 250 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة ومحظور صيدهم.

ومن أهم نصائح وزارة البيئة التى أكد عليها أبو هيبة، "لا تأخذ شيئا معك.. لا تترك شيئاً خلفك.. وعليك الالتزام بالتعليمات الموجودة داخل المحمية والاستماع لتوجيهات فريق وزارة البيئة الموجود.. واعلم أن كل هذه التوجيهات من احل سلامتك وسلامة المحمية والحفاظ عليها".