شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يكشف تفاصيل لقاء جديد مع رموز وقيادات سياسية تنضم للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه عقد مساء أمس الثلاثاء لقاء صريحا ومثمرا مع مجموعة جديدة من رموز وقيادات العمل السياسي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، للتشاور حول مجريات الحوار الوطني المزمع افتتاحه صباح غد الأربعاء 3 مايو.

وأكد الحاضرون في اللقاء على مشاركتهم الفعالة في كل مراحل الحوار، الذي اعتبروه فرصة حقيقية لبناء مستقبل بلدنا نحو الجمهورية الجديدة.

وصرح المنسق العام بأن حاضري اللقاء قد أعلنوا عن انضمامهم ووضع توقيعاتهم على البيان السابق صدوره عن مجموعة أخرى من الرموز والقيادات السياسية والإعلامية، كان قد التقى بها قبل أيام قليلة.

ويحمل البيان تصورات حاضري اللقاءين ورؤيتهم للحوار الوطني والأوضاع الراهنة في مصر عموما.

الحاضرون والموقعون:

مارجريت عازر - عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين

أحمد إمام - عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية

أحمد عبد الجواد - عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية

محمد عثمان - عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية

ناصر عبد الحميد - صحفي وسيناريست

عبد العظيم احمد فهمي خالد - باحث

د.هادي زايد - عضو مؤسس في حزب الدستور

عمرو علي مبارك - منسق حركة ٦ أبريل

رامي السيد حسنين - قيادي في حركة ٦ أبريل

ممدوح جمال الدين حسن - محامي حقوقي

نبيه محمد الجنادي - محامي حقوقي

محمد صلاح الدين إبراهيم - باحث في الاقتصاد

د.هيثم الخطيب - سياسي