شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعيد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 29 أبريل الماضي، أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التالية: 1) القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان. 2) معبر قسطل (إجلاء بري). 3) معبر أرقين (إجلاء بري). هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: 01281943533 01283176900 01281943599 01283176913 01283176857 01283176881 01283176903 01283176894 01281943990 01283176866

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز