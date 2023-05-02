شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة سلوفينيا بالقاهرة تنظم معرض "عودة الآلهة إيزيس" فى متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد معرض "عودة الآلهة إيزيس" من أعمال النحات السلوفينى بوشتيان كافتشيتش، اليوم الثلاثاء، وذلك فى المتحف القومى للحضارة المصرية والمنعقد فى الفترة ما بين 2-12 مايو 2023.

حيث عقدت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، بالتعاون مع المتحف القومى للحضارة المصرية، برئاسة د. أحمد غنيم -الرئيس التنفيدى للمتحف القومى للحضارة، الافتتاح الرسمى لمعرض النحات السلوفينى بوشتيان كافتشيتش.

قصة "عودة الآلهة إيزيس" هى واجهة فنية، وفى العرض الفنى متعدد الألوان عرضت خامات مختلفة مصنوعة من (البرونز- الأحجار) من خلال الفنان بوشتيان كافتشيتش، ولكل منها جوهرها الأنثوى ومع اسم لاتينى يعنى عن شخصيتها.

ألقى سفير سلوفينيا ساشو بودليسينك كلمة رحب خلالها بالحضور، وأشار إلى الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون فى هذا المجال.

وتحدث الفنان السلوفينى كافتشيتش، عن مفهوم عودة الإله إيزيس وعن التعاون الثقافى والعلاقات التاريخية بين البلدين.

حضر الحفل عدد من السفراء منهم سفير: سنغافورة، بلغاريا، بنما، إيطاليا، ليتوانيا، صربيا، قبرص، سلوفاكيا، فنلندا، التشيك، مالطا، إسبانيا، النرويج، بريطانيا.

كما حضر كل من، السفير صلاح عبد الصادق-مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار الثقافى فى سفارة إسبانيا، والمستشار الثقافى فى سفارة ألمانيا.