شكرا لقرائتكم خبر عن والدة سباح إيطالي مشارك بمبادرة أبطال التحدى: مصر وإيطاليا يجمعهما إرث ثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت تشيارا كالفيريا والدة السباح الإيطالي فلافيو لوكي "داون سندروم"، سعادتها بمبادرة أبطال التحدي المقرر إقامتها الجمعة المقبل بين السباح المصري وعابر المانش محمد الحسيني، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، السباح الإيطالي الداون سندروم "فلافيو لوكي".

المبادرة يستضيفها مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان الفرعون المصري وقيصر روما، برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية في الإسكندرية.

وقالت والدة فلافيو لوكي: اليوم سنكتب صفحة تاريخ للسياسة الاجتماعية، اللقاء بين صبيين ينتميان إلى الشواطئ المقابلة للبحر المتوسط سيصنع التاريخ، مضيفة: إيطاليا ومصر دولتان يجمعهما إرث ثقافي وأثري هائل من علاقات تاريخية ولدت مع كليوباترا وروما، مع قناة السويس والإيطاليين الذين ساهموا في تحقيق ذلك والصداقة زعماء الدولتين.

وأكدت: ننتظر دعمًا كبيرًا للبطلين لأن هذين الرجلين يعلموننا أن الحياة جميلة وتستحق العيش دائماً، لا يجب أن تستسلم أبدا.

ويستعد الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، فجر الأربعاء، لاستقبال السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو ( Flavio locci ) ، والذى من المقرر أن يصل القاهرة فجر غدا، وذلك استعدادا لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري و نظيره الإيطالي تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري و قيصر روما".



السباح الإيطالى



تدريبات السباح الإيطالى