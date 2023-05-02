شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الإعدادية دون تسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة بالجيزة بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

استهل مدير المديرية الاجتماع بتقديم التهنئة والشكر لرؤساء لجان النظام والمراقبة على ما بذلوه من جهد خلال الفصل الدراسى، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد مساندة قيادات المديرية لهم والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم، مشيرا أنها حلقة وصل بينهم وبين القيادات العليا التى لا تدخر أى جهد للدعم والمساندة.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير كافة مستلزمات الكنترول وإبلاغ شئون الطلبة أولا بأول بأية مستجدات أو احتياجات وكذلك تلاشى وتجنب أية أخطاء قد تحدثت خلال الفصل الدراسى الثانى.

وخلال الاجتماع، أصدر مدير المديرية أمرا إداريا ينص على الآتى:

"ينبه على مديرى المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل (6 مراسلات)، حيث أنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم لاستمارات التقدم لأداء الامتحان".