شكرا لقرائتكم خبر عن "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة".. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة".. انطالق فعاليات الجلسة االفتتاحية للحوار الوطنى اليوم.. ضياء رشوان: الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.. والحركة المدنية الديمقراطية تقرر المشاركة. اقرأ فى العدد أيضا.. - فى المحطة الثالثة من ندوات ”الخليج 365”.. التعليم والصحة وتمكين الشباب أولويات الأحزاب فى "المحور المجتمعى" - فى المحطة الثالثة من ندوات ”الخليج 365”.. التعليم والصحة وتمكين الشباب أولويات الأحزاب فى "المحور المجتمعى" - الرئيس السيسى يشيد بقوة العالقات مع اليابان ويؤكد فى حوار لصحيفة "أساهى" العريقة.. سياسة مصر الخارجية تقوم على رفض التدخل فى شؤون الدول.. الرئيس: القاهرة تبذل جهودا لوقف وتثبيت إطلاق النار فى السودان وتهيئة المناخ للحوار السلمى واستكمال المرحلة الانتقالية - سلمها المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة.. "البرهان" يشكر مصر على استقبالها السودانيين فى رسالة للرئيس السيسى - سلمها المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة.. "البرهان" يشكر مصر على استقبالها السودانيين فى رسالة للرئيس السيسى - الحكومة تنفى صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل - "فيتش": توقعات باستمرار نمو قطاع البتروكيماويات مع انتقال مصر من الاستيراد للتصدير.. الوكالة الدولية: القاهرة مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة 5% من السوق العاملى بحلول 2040 - "فيتش": توقعات باستمرار نمو قطاع البتروكيماويات مع انتقال مصر من الاستيراد للتصدير.. الوكالة الدولية: القاهرة مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة 5% من السوق العاملى بحلول 2040 - المجلس دوره المراقبة ودقيق للغاية.. تحت الوصاية.. حكايات عن المجلس الحسبى - تعديل قانون هيئة المحطات النووية.. "النواب" يوافق نهائيا على 5 قوانين أبرزها الجنسية وأكاديمية الشرطة - تعديل قانون هيئة المحطات النووية.. "النواب" يوافق نهائيا على 5 قوانين أبرزها الجنسية وأكاديمية الشرطة - مجلس النواب يوافق نهائيا على 5 قوانين.. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لضمان أمن وسلامة المواطنين.. تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب جنسية الأبناء.. وأكاديمية الشرطة لتطوير العنصر البشرى - صندوق مكافحة الإدمان يطلق سلسلة أنشطة لتوعية العمال بالمناطق الصناعية بأضرار تعاطى المخدرات - صندوق مكافحة الإدمان يطلق سلسلة أنشطة لتوعية العمال بالمناطق الصناعية بأضرار تعاطى المخدرات - بشائر توريد القمح المحلى.. «التموين» تتسلم 560 ألف طن من المزارعين



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز