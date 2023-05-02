شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن غداً تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غداً الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضى اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بالحضور مشيدًا بجهودهم في تطوير التعليم ومؤكدًا على أن التقويم هو مدخل أساسي لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية، مشيرًا أن الهدف الذي تسعي الوزارة إليه التركيز على الفهم والتحليل والإبداع، ومساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم للارتقاء بنواتج التعلم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات

تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا، الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

يعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

وضمت الفئات التى أعلنتها إدارة الحوار الوطنى كلا من: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.



رئيس الوزراء: نعمل على وضع حلول غير تقليدية لحل مشكلات المستثمرين رئيس الوزراء: نعمل على وضع حلول غير تقليدية لحل مشكلات المستثمرين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع، قائلاً: نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى.

وأضاف رئيس الوزراء: أتابع بنفسي الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التي تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات.



الجامعة العربية تصدر قرارا بشأن السودان.. وتدعو لوقف الأعمال القتالية الجامعة العربية تصدر قرارا بشأن السودان.. وتدعو لوقف الأعمال القتالية

أصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم 8913، الصادر عن اجتماع مجلسها في جلسته المستأنفة، التي انعقدت أمس الاثنين، برئاسة مصر، بشأن تطورات الوضع فى جمهورية السودان، حيث دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.

كما أدان المجلس بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها، وقتل المدنيين أيًا كانت جنسياتهم، والتحذير من مغبة وتداعيات تلك الأعمال التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، كما طالبت بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقا مع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتحذير من أي مساس بها بما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، يتحمل مسؤوليته كل من يتورط في تلك الأفعال الشائنة.

وأعرب المجلس عن بالغ الحزن والأسى، وعن خالص التعازي لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، في استشهاد المرحوم محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وتقدمت الجامعة العربية بالشكر للسلطات السودانية لتنسيقها وتأمينها وتوفيرها الظروف المواتية لإجلاء أفراد البعثات الدبلوماسية والرعايا العرب والأجانب بسلام وحرفية في ظل ظروف أمنية معقدة، والإشادة بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية في إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول العربية وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، وتأكيد ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة بين جمهورية السودان والدول العربية.



وزير التعليم يشدد على عدم السماح بأى حالات غش بامتحانات نهاية العام وزير التعليم يشدد على عدم السماح بأى حالات غش بامتحانات نهاية العام

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح واسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.



أمانة الحوار الوطني: 19 لجنة تناقش 113 قضية على مدار أسابيع بداية من غد أمانة الحوار الوطني: 19 لجنة تناقش 113 قضية على مدار أسابيع بداية من غد

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية للحوار الوطني، كانت نقطة الانطلاق بالنسبة للحوار، وبات يعكس مجلس الأمناء المكون من 21 عضو، جميع التيارات الفكرية والسياسية في البلاد.

أضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، أنه بعد تكوين مجلس الأمناء، تم فتح باب المقترحات للتعرف على المقترحات والمشكلات والتحديات والشواغل التي تشغل بال المصريين حتى يتم الوصول إلى ترتيب الأولويات، وجرى تقسيم محاور العمل إلى ثلاثة (سياسي واقتصادي ومجتمعي)، واختيار مجموعة من المقررين والمقررين المساعدين، الذين يعكسوا كل التيارات السياسية والحزبية في مصر لإدارة جلسات الحوار الوطني.

وتابع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "بعد 23 جلسة من جلسات مجلس الأمناء خلص الرأي إلى تكوين 19 لجنة ستناقش على مدار أسابيع 113 قضية جرى تحديدهم بناء على اقتراحات المواطنين ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين".



الرئيس السيسى لصحيفة يابانية: سياساتنا ترفض التدخل فى شئون الدول الرئيس السيسى لصحيفة يابانية: سياساتنا ترفض التدخل فى شئون الدول

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً صحفياً مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السيسى بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية، كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول، واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.



سامح شكرى لمبعوث البرهان: الرئيس السيسى وجه بتوفير الرعاية للأشقاء السودانيين سامح شكرى لمبعوث البرهان: الرئيس السيسى وجه بتوفير الرعاية للأشقاء السودانيين

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم، الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المبعوث السودانى نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السودانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين، مقدماً الشكر لمصر حكومةً وشعباً على استقبالها بكل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب. وهو ما عقب عليه وزير الخارجية بأن توجيهات رئيس الجمهورية لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول، هي توفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين.

وكشف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى أعاد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار حفاظاً على دماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة.



الحكومة تنفى صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل الحكومة تنفى صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، ونشير إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق متصل، تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.



الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات يستمر لنهاية الأسبوع الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات يستمر لنهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 مايو وحتى يوم الجمعة المقبل 5 مايو، تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 5 رجة مئوية).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة العظمي المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 28 درجة مئوية، ويوم الأربعاء 31 درجة مئوية، ويوم الخميس 33 درجة مئوية، ويوم الجمعه 29 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.





التعليم تعيد فتح باب تسجيل التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا حتی تاریخه اعتبارا من 10 حتى 14 مايو الجارى، مع التنبيه على المدارس التابعة للمديريات التعليمية بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفنى إلى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، واعتبار هذا الموعد آخر موعد للتقدم باستمارات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن إعادة فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، نظرا لانتهاء موعد تسليم استمارات التقدم وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لكافة لجان النظام والمراقبة المختصة لجميع النوعيات بالتعليم الفنى الخميس 27 أبريل الماضى لضمان حسن سير العمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة من ناحية ( إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب التقدمين للامتحان - توزيع الطلاب على لجان سير الامتحان التحريرية والعملية - توفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية للطلاب - تجهيز أوراق الأسئلة بالطبيعة السرية لامتحانات الدبلومات الفنية طبقا للعصر الوارد إليها من لجان النظام والمراقبة المختصة.



طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلوجرام طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلوجرام

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح الأرز الأبيض حاليا بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.