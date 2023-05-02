شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشدد على عدم السماح بأى حالات غش بامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح واسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

ووجه الوزير بتوزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الاسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة فى الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، وموقف استراحات المعلمين والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد الوزير على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

ووجه الوزير أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الإطار توجيه كل مديرية تعليمية بتخصيص فريق مسرحي لتنفيذ عرض مسرحي فني للطلاب، وذلك تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة لكل مديرية، مع اختيار نص مناسب للعرض.

كما أشاد الوزير بمجموعات الدعم بالمحافظة، مؤكدا أن فلسفة تنفيذ هذه المجموعات تستند إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة، مشددا على الاستدامة فى تنفيذها، وبدء كل إدارة تعليمية في تحديد أماكن مناسبة لتلقى المجموعات، والإعلان عن أسماء المعلمين، كما شدد على أهمية وصول هذه المجموعات للإدارات النائية فى المحافظة.