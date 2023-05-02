شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشر أحدث صور لمحطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل أحدث صور لمحطة مترو جامعة الدول بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والجارى تشطيبها الأن بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بالجيزة.





محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثةويتم تنفيذ الجزء الثالث 3C، بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

كما تواصل وزارة النقل تنفيذا أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة روض الفرج بالقرب من محور روض الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وامبابة والبوهى والقومية العربية والدائرى وروض الفرج، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم ، وفى النقاط التالية نوضح عدد واسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.





محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثةالجزء الثانى 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .