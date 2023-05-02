شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى لصحيفة يابانية: سياساتنا ترفض التدخل فى شئون الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً صحفياً مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السيسى بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية، كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول، واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

سامح شكرى لمبعوث البرهان: الرئيس السيسى وجه بتوفير الرعاية للأشقاء السودانيين

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم، الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المبعوث السودانى نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السودانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين، مقدماً الشكر لمصر حكومةً وشعباً على استقبالها بكل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب. وهو ما عقب عليه وزير الخارجية بأن توجيهات رئيس الجمهورية لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول، هي توفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين.

وكشف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى أعاد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار حفاظاً على دماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة.

الحكومة تنفى صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، ونشير إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق متصل، تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات يستمر لنهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 مايو وحتى يوم الجمعة المقبل 5 مايو، تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 5 رجة مئوية).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة العظمي المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 28 درجة مئوية، ويوم الأربعاء 31 درجة مئوية، ويوم الخميس 33 درجة مئوية، ويوم الجمعه 29 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

التعليم تعيد فتح باب تسجيل التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا حتی تاریخه اعتبارا من 10 حتى 14 مايو الجارى، مع التنبيه على المدارس التابعة للمديريات التعليمية بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفنى إلى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، واعتبار هذا الموعد آخر موعد للتقدم باستمارات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن إعادة فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، نظرا لانتهاء موعد تسليم استمارات التقدم وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لكافة لجان النظام والمراقبة المختصة لجميع النوعيات بالتعليم الفنى الخميس 27 أبريل الماضى لضمان حسن سير العمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة من ناحية ( إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب التقدمين للامتحان - توزيع الطلاب على لجان سير الامتحان التحريرية والعملية - توفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية للطلاب - تجهيز أوراق الأسئلة بالطبيعة السرية لامتحانات الدبلومات الفنية طبقا للعصر الوارد إليها من لجان النظام والمراقبة المختصة.

طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلوجرام

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح الأرز الأبيض حاليا بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.