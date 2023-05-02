شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة (أمان-2)، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، لتوفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكل كفاءة واقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية، وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال إدارة الإشارة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الإتصال ونقل المعلومات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة لتكون قادرة على تنفيذ كافة مهامها.