شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة المترو تعلن تفاصيل غلق محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، تفاصيل غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، حيث من المقرر أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق6 مايو 2023 .

واوضحت إدارة مترو الأنفاق، أن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة يومى الخميس والجمعة، هو استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة ، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

و أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة .

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في إستقبال الركاب بنهاية العام الحالى .