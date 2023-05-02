شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشكر السيسى.. ويعلن عقد مؤتمرات عمالية لشرح خطاب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية العهد والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته المتواصلة للطبقة العاملة فى كافة قطاعات العمل الانتاجى والخدمى ودعمه المتواصل لمحدودى الدخل وأصحاب المعاشات، معربين عن سعادتهم فى القرارات التى أعلنها الرئيس فى الاحتفال بعيد العمال أمس ونشر الطمأنينة لجميع المصريين عن حياتهم المعيشية.
أضاف أن الرئيس أكد على حماية حقوق المرأة فى العمل ومشاركتها فى كافة القضايا التنموية من خلال توفير الأمان الوظيفى كما شدد الرئيس على تطبيق القانون رقم 10 بشأن إلزام القطاعين العام والخاص بتعيين نسبة 5% من أصحاب الهمم وإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة الغير منتظمة مطالباً بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه لكل عامل منهم وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل مطالباً المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بدراسة مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلسى النواب والشيوخ لكى يخرج محققاً للأهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مع تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .
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