شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: توسُّع ملحوظ فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله جهود الدولة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار سعيها للحد من تغير المناخ، إذ تمكنت الدولة من تشغيل 688 محطة تموين غاز طبيعي للسيارات حتى الآن وجارٍ الإعداد لتشغيل 221 محطةً أخرى خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 909 محطات. كما تم تحويل نحو 50 ألف سيارة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023 ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء نشاط التحويل إلى حوالي 500 ألف سيارة ، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى نحو 130 مركزًا للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط، وذلك وفقًا لخطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تم بيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % على الفترة نفسها للعام المالي السابق.

كل ذلك بهدف خدمة المواطن وترشيد استهلاكه؛ نظرًا لانخفاض تكلفة لتر الغاز الطبيعي عن لتر البنزين، مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والاقتصادية الأخرى الناتجة عن تخفيض استهلاك البنزين.