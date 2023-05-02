شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ملتقى التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الملتقي العلمي الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، في مواجهة الجريمة في الفترة من 8 إلى 9 مايو 2023.

ويسعى الملتقى لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء العاملين فى مجال مواجهة الجريمة، والوصول لرؤية لكيفية التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مواجهة الجرائم.

ويناقش الملتقى عددًا من الموضوعات والقضايا على مدار ست جلسات علمية من بينها:

• الاتجاهات الحديثة في التزييف والتزوير.

• الاحتيال وتأمين المستندات.

• مستقبل التحقيقات الرقمية في مسرح الجريمة.

• وسائل التواصل الاجتماعي كمسرح للجريمة.

• استخدام طرق الليزر الاستطيافية في الكشف والتعرف على المواد المخدرة.

• متطلبات تحقيق العدالة في فحوص المخدرات للأفراد.

• الجرائم الرقمية وآليات المواجهة.

• أنماط الاحتيال المصرفي.

• تفكيك الشبكات الإجرامية.

• الإطار التشريعي المصري لمكافحة الجرائم السيبرانية.