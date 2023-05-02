شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تُرسل كتاباً دورياً إلى مديرياتها بشأن العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر أمس الإثنين عدداً من القرارات والتوجيهات الهامة دعما لعمال مصر وذلك في احتفالية عيد العمال التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية ،وممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة،ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات،على تلك الفئة بشكل مستدام، ويُعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه،والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة،للغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه..
ويجدر بالذكر ان حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة قد ساهمت بـ 1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا ،كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الان أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.
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