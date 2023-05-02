شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالقاهرة تشرح طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم من خلال المقاولون، حيث يشترط أن يسجل العامل غير المنتظم نفسه لدى أى مقاول فى قطاع المقاولات، والمقاول بدوره يتوجه بأسماء العمال غير المنتظمين العاملين معه، ويسدد مبلغ مالى كل شهر عنهم.

وأكد الغمراوى، لليوم السابع، أن التسجيل بالطرق الإلكترونية غير متاح فى الوقت الحالى، ولا يتم التسجيل من خلال طلب فردى للعامل، مشيرا إلى ضرورة التسجيل لدى مقاولين.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال، أمس الأثنين، بتنفيذ حزمة من الاجراءات لصالح حماية العمالة غير المنتظمة، من بينها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وتعمل وزارة القوى العاملة، حاليا مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، كما جارى تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها: عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.