شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالقاهرة تشرح طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الغمراوى، لليوم السابع، أن التسجيل بالطرق الإلكترونية غير متاح فى الوقت الحالى، ولا يتم التسجيل من خلال طلب فردى للعامل، مشيرا إلى ضرورة التسجيل لدى مقاولين.
وتعمل وزارة القوى العاملة، حاليا مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، كما جارى تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها: عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.
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