شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير الدولة للإنتاج الحربى" يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة للوزارة ، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

فى البداية تم عقد إجتماع مع رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومعاونيه حيث تم مناقشة المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء الخاص بالمصنع والموقف الحالى للعقود الجارى تنفيذها وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالمصنع.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالمصنع شمِلت المرور على مبني الإصلاح والتجديد حيث إطلع سيادته علي المراحل التصنيعية للمركبة المدرعة ( سينا 200 ) ، وكذلك تم إستعراض تصنيع شاسيه المركبة الأورال ، حيث أكد الوزير " محمد صلاح " على الدور الريادى للمصنع فى مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني والذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل ، موضحاً أن ( مصنع 200 الحربى ) هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة مشاركةً منه في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة علي الموقف التنفيذي لتحويل عدد (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل ، حيث أوضح سيادته أن هذا المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة بدلاً من الوقود الأحفوري التقليدي خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة، مشيراً إلى تطلعه إلى الإنتهاء من تنفيذ خطط هذه الشراكة في أسرع وقت والالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ المشروع بأعلي كفاءة والاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز جهود التنمية والاستفادة من القدرات والموارد المتاحة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير " محمد صلاح" أكد خلال الجولة التفقدية علي حرص الوزارة من خلال شركاتها ووحداتها التابعة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر وهذا لن يتحقق إلا بسواعد العاملين المخلصين بالإنتاج الحربي وكافة العاملين بمختلف الجهات التصنيعية بالدولة .