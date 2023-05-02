شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات يستمر لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 مايو وحتى يوم الجمعة المقبل 5 مايو، تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 5 رجة مئوية).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة العظمي المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 28 درجة مئوية، ويوم الأربعاء 31 درجة مئوية، ويوم الخميس 33 درجة مئوية، ويوم الجمعه 29 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".