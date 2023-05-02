شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضى الدولة بالمعصرة واسترداد 74 ألف متر مربع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ12 في مرحلتها الاولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق المستهدف طبقا للتوجيهات الرئاسية و تعليمات محافظ القاهرة.

وأسفرت جهود الأجهزة التنفيذية بحي المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية و قوات إنفاذ القانون فى إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها ورفع كافة المخالفات بتنفيذ عدة قرارات ازالة لتعدي على أراضي أملاك دولة تنفيذا للتوجيهات مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى.

في هذا السياق قامت الأجهزة المعنية والقوة المرافقة وباستخدام معدات الحي وتوفير العمالة اللازمة بحمله إزالة مكبرة ضمن المستهدف من الموجة 21 والتي تمثلت في تنفيذ قرار رقم 2 لسنة 2022 بازالة التعديات كليا بقطعة أرض بمساحة 9 آلاف متر مربع خلف مساكن عرب سلام بشارع الرشاح .

كما تم تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2022 على مساحة 23 ألف متر مربع خلف مساكن عرب النعام مع كورنيش النيل إلى جانب تنفيذ قرار ازالة تعديات بجوار منفذ بيع الأسمنت بكورنيش النيل بجوار مساكن عرب النعام على مساحة 24 الف متر مربع ليكون اجمالي ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات على أراضي بإجمالي مساحة 74 ألف متر مربع.

وتمت الحملة بحضور رئيس حي المعصرة ومأمور قسم شرطة ومرافق المعصرة و مديري إدارات الأملاك والإزالات والمتابعة الميدانية والإشغالات وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء على أراضي الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شددت نائب محافظ القاهرة، على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أية تعديات وإزالتها في المهد قبل أن يصعب ازالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.