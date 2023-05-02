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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 121 فدانا من أملاك الدولة بحى التبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
وتمت الحملة بحضور مدير الاسكان بالحي و المتابعة الميدانية وإدارة الأملاك وبمشاركة شرطة المرافق بالتبين وقوة مرافقة من قسم شرطة التبين وتم تحرير محاضر التنفيذ اللازمة بمعرفة مدير منطقة الاسكان وقسم شرطة التبين.
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين
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