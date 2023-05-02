شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن دورات للطلاب والخريجين فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

يشار إلى أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للإلتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.