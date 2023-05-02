شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير الغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.

أكد القصير على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات وكذلك مجال استصدار شهادات الكربون وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل اضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.

ومن جانبه أكد "نوتر" ان الغرف التجارية الألمانية تعد من اقدم الغرف التجارية علي مستوي العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 72 سنه ويمثلها نحو 150 مكتب في اكثر من 93 دولة على مستوى العالم، وأشار الي امكانية قيام الغرفة التجارية بالقاهرة بتقديم كافة اشكال الدعم الفني للجانب المصري في المجالات التى طرحها وزير الزراعة.