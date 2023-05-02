شكرا لقرائتكم خبر عن العائمة إيكونك السياحية.. إضافة جديدة لنجاح ممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ممشى أهل مصر، أضخم مشروع سياحي مفتوح على كورنيش النيل، دشنته الحكومة المصرية بطول كورنيش النيل الذي يقطع أحياء القاهرة الكبرى، لتأتي العائمة ايكونك السياحية، كإضافة جديدة لنجاح الممشى.

ويضم مشروع ممشى أهل مصر، 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة.

كما يضم المشروع 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 مترا تتسع إلى 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع إلى 772 فردا.

ووسط الممشى الطويل رست المركب العائم "ايكونك"، لتكمل جمال المنظر الرائع على نهر النيل، ما جعل الجمهور يلتف حولها ليشاهد جمالها وما تقدمه.

وظهر المركب العائم "ايكونك" بصورة راقية للغاية، أمام بنايات ضخمة ولها تاريخ على ضفاف نهر النيل في المقابل بمنطقة الزمالك، والتي تضم فنادق باهظة الثمن في الوجه المقابل.

ولدى المركب العائم "ايكونك" كل ما تريده يجعلك تتمع بلحظات رائعة وكأنك تعيش في جزيرة واسعة ومتحركة داخل نهر النيل العظيم.

واهتم مصممو مشروع ممشى أهل مصر بالأهمية البيئية والاقتصادية للمشروع في آن واحد، ليكون ذي أهمية مزدوجة، ولذلك فإن الخطة الموضوعة له استهدفت عمل منشآت وأماكن مخصصة لها مردود بيئي على المناطق المحيطة للمشروع.











