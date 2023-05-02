شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة أمنية لمنع حرائق الشقق بسبب ارتفاع درجات الحرارة × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية أنها مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت مع تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
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