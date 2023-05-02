شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات استخراج شهادة بيانات للسيارات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات :
- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.
- طلب إستخراج شهادة بيانات
- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.
- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .
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