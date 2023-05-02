شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن صرف الدفعة التاسعة من دعم الأسر الأولى بالرعاية على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات.
وبدأت مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في صرف استعاضات السلع التموينية للبقالين عن شهر مايو ، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين على أن يتم الصرف للمواطنين اعتبارا من اليوم ، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 31 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.
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