شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيطرى عين شمس: للنعام ثلاث بطون ولديه ركبتان على كل ساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن النعام هو أكبر وأثقل طائر في العالم، يمكن أن يصل وزن الطائر الناضج إلى 150 كيلو جرام، ويبلغ ارتفاعه 2.8 مترا، ورغم أنها غير قادرة على الطيران يمكنها الركض بسرعات تصل إلى 70 كم في الساعة، مشيرا إلى وجود ثلاثة أنواع من النعام، هم: النعامة الشائعة البرية (ذات العنق الأحمر) والنعامة الصومالية (الزرقاء العنق) والنعام الجنوب إفريقي (أسود الرقبة).

وأشار كامل، إلى تعدد فوائد طائر النعامة للبيئة والإنسان، من حيث استخدام الريش في الصناعات فقد كان قديما وسيلة لتزيين القبعات، ويدخل فى مختلف الأزياء الراقية، بالإضافة إلى الفوائد الغذائية والطبية، حيث يربى طائر النعامة فى المزارع للاستفادة من بيضه، ولحمه الذي يعدّ لحمًا مرغوبًا لانخفاض نسبة الكوليسترول فيه، كما تحتوي زيوت طائر النعامة على مركبات ذات فوائد علاجيّة تدخل في صناعة بعض الأدوية، ويتخلَص طائر النعامة من بقايا جثث الحيوانات التي كانت فريسة لحيوانات كبيرة مثل: الأسود فيتغذى عليها، وتعتبر النعامة جزءًا من السلسلة الغذائيّة في البيئة، إذ تعد غذاء لبعض الحيوانات المفترسة؛ مثل: التماسيح، والأسود، والفهود.

وأضاف، هناك بعض الحقائق المثيرة للاهتمام عن النعام، هى:

1- النعام هو الحيوان الوحيد الذى لديه ركبتان على كل ساق.

2- النعام هو الطائر الوحيد الذى يفرز البول منفصلا عن البراز.

3- لا تدفن النعام رؤوسها في الرمل.

4- بيضة نعام تعادل عشرين بيضة دجاج.

5- النعام لها أعين أكبر من أي حيوان بري.

6- للنعامة ثلاث بطون.

7- النعام ليس لديه غدد عرقية.

8- الأنثى الواحدة تضع عدد من البيض يتراوح بينَ 7-10 بيضات، وعادة ما تكون بيضة الأنثى المهيمنة في المركز، ثم يتناوب الذكور والإناث على حراسة العش، ويحتاج البيض لمدة تتراوح بينَ 42-46 يومًا حتى يفقس.