شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المديريات بطباعة أسئلة امتحانات النقل والإعدادية بشكل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بضرورة طباعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بشكل واضح دون غموض، مع تسليم كل طالب نسخة من ورقة الأسئلة الأصلية المطبوعة، إضافة إلى الحفاظ على سرية الأسئلة حتى تصل إلى الطلاب داخل لجان السير.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية مايو الجارى حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات رسميا بداية من 6 مايو الحالى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تحديد أماكن اللجان، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح أبنائها الطلاب.