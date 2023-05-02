شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن للمغتربين إجراء الفحوص الطبية خلال 6 شهور وقبل14يوما من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للمغتربين إجراء الفحوص الطبية خلال الـ 6 شهور التى تسبق موعد عقد القران وحتى 14 يوم قبل عقد القران داخل مصر فقط من خلال أى من مراكز الفحص المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم اجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج على أن يتم اصدار الشهادات الطبية الخاصة بنتائج الفحص بطريقة مؤمنه لراغبى الزواج .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطويل، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية.

يشار إلى أن المبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.