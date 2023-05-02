شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: غرة شهر ذو القعدة لعام 1444 هجريا فلكياً الأحد 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر
ويغرب القمر في طور الهلال (القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين ( 1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين 1 - 3) دقيقة).
أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 - 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس، وبذلك يكون يوم السبت 2023/5/20 م هو المتمم لشهر شوال 1444 هـ، و تكون غرة شهر ذو القعدة 1444 هجريا فلكياً يوم الأحد 21 مايو 2023 .
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
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