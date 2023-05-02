شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيم خطوط سيره.. اعرف خطوات ترقيم "التوك توك" فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منظومة ترقيم التوك توك إحدى الآليات التي اتخذتها الحكومة للحد من مخاطر التكاتك وتقنين وتنظيم عملها بالشوارع، حيث تقوم على حصر عدد التكاتك وإضافتها إلى قاعدة بيانات ووضع ملصق مطبوع عليها برقم خاص من قبل قسم أو مركز الشرطة؛ لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة.

ونجحت محافظة الجيزة في تطبيق المنظومة في عدد من القطاعات منذ تفعيل المنظومة في عام 2018، وهي أحياء العمرانية والطالبية والهرم وبولاق الدكررو ومركزي الصف ومنشأة القناطر، في إطار جهود المحافظة للحد من العشوائية والحوادث والتكدسات المرورية بالقطاعات الأكثر كثافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويمكن للراغبين في ترقيم مركباتهم بمحافظة الجيزة اتباع الخطوات التالية:

1- ذهاب صاحب الخدمة للحي التابع له، وإحضار المستندات التالية:

- صورة مستند الشركة المستوردة.

- صورة عقد أو وثيقة الملكية.

- صورة من بطاقة صاحب التوك توك والسائق.

- أصول المستندات للاطلاع عليها.

2- ومن بعدها يقوم الحي بوضع ملصق مطبوع من قبل قسم أو مركز الشرطة عليه شعار الشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة حظرت سير التوك توك حظرا تاما في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، أبرزها حي الدقي والعجوزة ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في شهر مايو من العام الماضي قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، بعد سنوات طويلة من الفوضى والعشوائية عاشها سكان المنطقة في معاناة مع انتشار التكاتك، وتضمن قرار المحافظ تكليف الحي وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهى الحزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب توفير سيارات بديلة لنقل السكان داخليا، تشمل سيارات ملاكي وسيارات فان.