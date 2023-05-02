شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة الاجتماع الثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل الأردنى المهندس ماهر أبو السمن، واحمد خلف مندوبا عن وزير النقل العراقى بالإضافة إلى رئيس وقيادات الشركة.

استعرضت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة والميزانية العمومية لعام 2022 والاليات والإجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق نتائج إيجابية ورفع تنافسية الخطوط التى تعمل بها الشركة وزيادة معدلات "الإركاب" على بواخر الشركة، وتنويع وزيادة إيراداتها من الأنشطة التشغيلية وذلك رغم الظروف والأزمات والتحديات التى واجهتها، والتى أثرت على بيئة العمل حيث شهد نشاط الشركة السياحى على خط العقبة- طابا زيادة بنسبة 96 %، حيث تعمل الشركة على نقل المجموعات السياحية بين المثلث الذهبى فى الأردن (البتراء، وادى رم، العقبة) ومنتجعات جنوب سيناء (طابا، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ) كما تم استعراض ارتفاع حركة التبادل التجارى عبر خط العقبة - نويبع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 53 % وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18 %، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192%

كما تم مناقشة خطط الشركة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث تم التأكيد على أن الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثانى من العام الحالى، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجارى، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذى يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد فى عدم تكدس الشاحنات فى الموانئ خلال فترات الذروة وكذلك تم التأكيد على ضرورة فتح أسواق جديدة والتوسع فى النشاط الملاحى لها.

وأكد وزير النقل المصرى على عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع أشقائها فى الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة فى مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مؤكدا على ضرورة فتح أسواق جديدة والاسراع فى تطبيق خطط الشركة لبناء مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خاصة وان الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة ضمن تنفيذا لتوجيهات الرئيس باستعادة قوة الاسطول التجارى المصرى كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تضع كافة إمكانتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التى حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الثلاث، وبما يؤدى إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

ومن جانبه أعرب وزير النقل الأردنى عن سعاته البالغة بتواجده بمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة واصفا العاصمة الإدارية بانه عمل هندسى فريد ومبهر يدعو للفخر ومقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة والشعب المصرى على هذا الإنجاز الضخم مشيرا إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فرصة لالتقاء الأشقاء وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث فى مجالات النقل، خاصة مع عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشدداً على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث فى المجالات كافة

كما نقل احمد خلف تحيات وزير النقل العراقي( الذى لم يتمكن من الحضور لارتباطات رسمية بدولة العراق الشقيقة ) لوزيرى النقل المصرى والأردنى والسادة الحضور مشيدا بما تمثله شركة الجسر العربى من نموذج ناجح للترابط العربى بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة فى التغلب على كافة التحديات التى واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية.