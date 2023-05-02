شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر وتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تفضله وتشريفه بزيارة مشروعها العملاق لإنتاج السكر من البنجر بمدينة الصالحية الجديدة والمقام على مساحة 1.8 مليون متر مربع، حيث عملت مجموعة النوران بإصرار وعزيمة ليخرج المشروع إلى النور واستطاعت أن تجذب استثمارات من مستثمرين محليين واقليميين بحوالي 400 مليون دولار تأسيسا على خبراتها الواسعة في زراعة وصناعة وتجارة السكر والتي تعدت 35 عاما.

فخامة السيد الرئيس لقد وضعنا رؤية المشروع ليقوم على[1] سد عجز السوق المحلي من سلعة السكر الحيوية وتحويل مصر إلى دولة مصدرة للسكر وتوفير أكثر من 600 مليون دولار تتكبدهم الدولة لاستيراد السكر من الأسواق العالمية واستطعنا عمل طفرة نوعية في الزراعة لأول مرة في مصر لتزيد انتاجية الفدان من متوسط 18 طن إلى 35 طن بنجر مما له مردود إيجابي على تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وان مجموعة النوران تتطلع الي المزيد من الدعم من اجهزه الدوله لتذليل كافه العقبات ليتمكن المشروع من تحقيق الأهداف التي شيد من اجلها

شكرا عميقا من القلب فخامة الرئيس على دعمكم وتشجيعكم غير المسبوق للقطاع الخاص والاستثمار في مصر، حفظكم الله وحفظ مصر حرة أبية شامخة البنيان.

أشرف محمود عبد المنعم ساير داير

مؤسسي المشروع



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